مدير أمن الإسماعيلية يرخص تروسكيل لأحد ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان

مدير أمن الإسماعيلية يرخص تروسكيل لأحد ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجانالأربعاء، 25 أبريل 2018 01:47 م
ترخيص - أرشيفية
إضافة تعليق
فى موقف إنسانى بحت، وافق اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، على الالتماس المقدم من المواطن "بدر الصباح" من ذوى الإعاقة، لمساعدته فى استخراج تراخيص التروسيكل الخاص به، والذى يعتبر وسيلة معيشته، ولا يملك القدرة المالية على تجديد التراخيص.
وكلف مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة المرور بالإسماعيلية، بسرعة إنهاء الإجراءات وإعفاؤه من كافة المصروفات، حيث تم استخراج التراخيص، حيث أعرب المواطن عن تقديره لتلك اللفتة الإنسانية من رجال الشرطة.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل أطر التواصل مع المواطنين، ومد جسور الثقة والتعاون معهم، وتحقيق التواصل المجتمعى والعمل بروح القانون.
إضافة تعليق
العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا
فى ذكرى تحرير سيناء.. القوات المسلحة تواصل دك حصون الإرهاب.. البيان الـ20 للقيادة العامة يعلن مقتل 30 تكفيريا شديدى الخطورة وتفجير 74 عبوة ناسفة وتدمير 437 مخزنا ووكرا لعناصر التطرف واستشهاد 3أبطال.. صور وفيديو
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة