مدير أمن الإسماعيلية يرخص تروسكيل لأحد ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان







كتب محمود عبد الراضى

فى موقف إنسانى بحت، وافق اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، على الالتماس المقدم من المواطن "بدر الصباح" من ذوى الإعاقة، لمساعدته فى استخراج تراخيص التروسيكل الخاص به، والذى يعتبر وسيلة معيشته، ولا يملك القدرة المالية على تجديد التراخيص.

وكلف مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة المرور بالإسماعيلية، بسرعة إنهاء الإجراءات وإعفاؤه من كافة المصروفات، حيث تم استخراج التراخيص، حيث أعرب المواطن عن تقديره لتلك اللفتة الإنسانية من رجال الشرطة.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل أطر التواصل مع المواطنين، ومد جسور الثقة والتعاون معهم، وتحقيق التواصل المجتمعى والعمل بروح القانون.