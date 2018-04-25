مديرية التموين بالأقصر تبدأ الإستعداد للشهر الكريم بإقامة معارض "أهلاً رمضان"







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه جارى التنسيق مع كل من فرع الغرفة التجارية بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، والشركة المصرية لتجارة الجملة وكبار التجار، لإقامة معارض "أهلاً رمضان" وتحديد أماكن هذه المعارض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك فى إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأشار وكيل وزارة التموين، فى بيان،إلى أنه جار التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة بما لا يقل عن 20%،وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى" بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حالياً بالفروع.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم تكثيف الحملات والرقابة على الأنشطة التموينية والمحلات العامة، من خلال تنظيم حملات تموينية صباحية ومسائية بالاشتراك مع مباحث التموي،ن ومديريات الصحة والطب البيطرى، لضبط الأسواق والمجمعات للتأكد من مدى التزام المحلات بالأسعار المعلنة والقرارات الوزارية، والتأكيد على جودة السلع المعروضة ومصدرها وسحب عينات من السلع الغذائية وارسالها إلى معامل التحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، كما سيتم رصد أى انخفاض فى السلع الغذائية المعروضة والتنبؤ حال وجود أى مشكلات والعمل على تلافيها، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.