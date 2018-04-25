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محافظ قنا : ​ماكينة تخطيط طرق جديدة لدعم منظومة النظافة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:20 م
محافظ قنا : ​ماكينة تخطيط طرق جديدة لدعم منظومة النظافة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا​،وصول ماكينة تخطيط طرق لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ، بتكلفة مليون و433 ألف جنيه سيتم توزيعها علي الوحدة المحلية.

وأوضح الهجان فى بيان له،أن محافظة قنا تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد عدد265معده بتكلفه 19 مليون جنيه تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/ 2018،وذلك في إطار سعي المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي للمستوى الحضاري المرجو من المواطنين .

وذكر الهجان،أن المحافظة استلمت ​ ​240 حاوية بتكلفة مليون 644 ألف جنيه و9 سيارات مجهزه لجمع القمامة  بتكلفه 4 مليون و670 ألف 550 جنيه وعدد5 سيارات مجهزة لري الأشجار بتكلفة 2 مليون 565 ألف و650 جنيه،و5 لوادر مختلفة الحجم بتكلفه 6 مليون و951 ألف 750 جنيه،وماكينة تخطيط طرق بمبلغ مليون و433 ألف و250 جنيه.

وسيتم وصول عدد 4 سيارات مجهزه سلم هيدروليكي برج أناره بتكلفه 2مليون و421 ألف و120 جنيه وسيارة مجهزه كورشة متنقلة لإصلاح السيارات بتكلفة 964 ألف و762 جنيه خلال الفترة القادمة لتدخل حيز الخدمة.

 

 
 

 


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