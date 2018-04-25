محافظ قنا : ​ماكينة تخطيط طرق جديدة لدعم منظومة النظافة

وذكر الهجان،أن المحافظة استلمت ​ ​240 حاوية بتكلفة مليون 644 ألف جنيه و9 سيارات مجهزه لجمع القمامة بتكلفه 4 مليون و670 ألف 550 جنيه وعدد5 سيارات مجهزة لري الأشجار بتكلفة 2 مليون 565 ألف و650 جنيه،و5 لوادر مختلفة الحجم بتكلفه 6 مليون و951 ألف 750 جنيه،وماكينة تخطيط طرق بمبلغ مليون و433 ألف و250 جنيه.

وسيتم وصول عدد 4 سيارات مجهزه سلم هيدروليكي برج أناره بتكلفه 2مليون و421 ألف و120 جنيه وسيارة مجهزه كورشة متنقلة لإصلاح السيارات بتكلفة 964 ألف و762 جنيه خلال الفترة القادمة لتدخل حيز الخدمة.