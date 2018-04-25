محافظ دمياط يبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان







دمياط معتز الشربينى

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بحضور اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات وممثلى الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان بأنه سيتم إفتتاح معرض "أهلا رمضان" بميدان الساعة يوم الثانى من مايو القادم لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين و وجه المحافظ لمدير مديرية التموين بإعداد غرفة عمليات المديرية لمتابعة الموقف التموينى وتلقى شكاوى المواطنين وكذلك تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المعروض من السلع الرمضانية.

كما وجه بضرورة تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية وتعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة انتاج الحصص المخصصة لكل مخبز، وكذا زيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة والمستودعات.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة و مدير مديرية الطب البيطرى بعمل حملات مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين لتكثيف الرقابة على الأغذية.

كما أكد المحافظ على ضرورة تجهيز المستشفيات لمواجهة أية حالات طارئة حيث شدد على التأكد من تواجد الأطباء بالمستشفيات وإلا سيتم تحويل الطبيب المتغيب ومدير المستشفى ومدير الإدارة الطبية المعنية للتحقيق فورا ووجه المحافظ على تكثيف تواجد سيارات الإسعاف و انشاء نقاط تمركز للإسعاف بالمناطق شديدة الكثافة.

ووجه المحافظ تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعاون مع مديرية التموين وشركة تجارة الجملة لاستغلال سيارات توزيع الخبز الغير مستخدمة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بدون تحقيق هامش ربح نهائى واستهداف القرى الأكثر فقرا والمناطق النائية و كذلك عمل خيمة رمضانية لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بجميع المراكز والمدن و إقامة شوادر لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية الطب البيطرى.

كما وجه المحافظ لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم قطع المياه نهائيا خلال شهر رمضان وعمل برامج لغسيل الشبكات وإعداد ورديات فى مراكز الخدمة على مدار 24 ساعة، ووجه لرئيس قطاع كهرباء دمياط بعدم قطع الكهرباء بشكل نهائى من خلال توفير وحدة توليد كبيرة فى حالة الاعطال و تدعيم مراكز الخدمه بالعمالة اللازمة وكذلك تجهيز غرفة عمليات مراقبة لمتابعة أعطال الهندسات.

وكذلك التشديد على ضرورة إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بجميع المراكز والمدن والقرى وخاصة مدينة رأس البر.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة خلال الشهر الكريم لتوفير الجانب الأمنى وإعداد خطة مرورية لتكثيف الخدمات فى الميادين والطرق والشوارع الرئيسية و زيادة عدد افراد الخدمة لمواجهة الحركة المرورية خلال الشهر الكريم وكذلك تعزيز الخدمات بالحماية المدنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الأزهر لتنظيم محاضرات وندوات وخطب دينية وتغطية جميع المساجد بالأئمة المعتمدة من هيئة الأوقاف المصرية وتنفيذ القرار الصادر من وزير الأوقاف بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الآذان فقط.

ووجه المحافظ لمديرى الثقافة والشباب والرياضة ومركز الإعلام بعمل خطة لتنفيذ عدد من البرامج والندوات خلال الشهر الكريم.

كما شدد على مدير مديرية الزراعة ومسئولى حماية الأراضى بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع التعديات على الاراضي الزراعيه و الإبلاغ عنها فى المهد وإلا سيتم تحويل المسئولين المعنيين للنيابة الإدارية.