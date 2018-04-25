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محافظ بورسعيد يفتتح بطولة كأس مصر للكاراتيه بالمدينة الرياضية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:19 م
محافظ بورسعيد يفتتح بطولة كأس مصر للكاراتيه بالمدينة الرياضية محافظ بورسعيد أثناء افتتاح بطولة كأس مصر للكاراتية


بورسعيد - محمد فرج
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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بطولة كأس مصر للكاراتيه، التى ينظمها الإتحاد المصرى للكاراتيه على ملاعب المدينة، الرياضية بحى الضواحى ببورسعيد، ضمن الإحتفالات بذكرى تحرير سيناء.

ومن جانبه رحب المحافظ خلال كلمته بإفتتاح البطولة باللاعبين المشاركين بها على أرض بورسعيد متمنيا لهم التوفيق والتميز فى إطار الروح الرياضية.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم،أن المحافظة وضعت كافة إمكاناتها فى خدمتهم من أجل نجاح البطولة، فيما أعرب عن سعادته بما تشهده المدينة الباسلة من طفرة فى المنشأت الرياضية، التى إفتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، بالمدينة الرياضية التى أصبحت جاذبة لكافة البطولات المحلية كبطولة الجمهورية للإسكواش، وبطولة بورسعيد للسباحة .

وفى سياق متصل أكد الغضبان أن المدينة الرياضية ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات العربية والدولية، فضلا عن أنها أصبحت مركزا لتدريب الناشئين بمختلف الألعاب الرياضية.

وحضر حفل الإفتتاح محمد الدهراوى رئيس الإتحاد المصرى للكاراتيه، والنائب الأول لرئيس الإتحاد العربى، والدكتور على أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

وتقام البطولة للرجال والسيدات، فى الفترة من 25 أبريل حتى 27 أبريل بمشاركة أكثر من 320 لاعب يمثلون 26 محافظة، وذلك بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية.


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