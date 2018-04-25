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الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:40 م
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بعد تحذيرات هيئة الإرصاد الجوية..

محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:02 م
محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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أعلن اللواء محمود عشماوى،محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم.

وتجدر الاشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد.

وأمر عشماوى فى بيان له اليوم بالتواجد لجميع العناصر المعنية "الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه" بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك امر سيادته بعمل حصر للاماكن التى تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وأوضح المحافظ،أن المحافظة قامت من قبل بتنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث الطارئة، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وإنعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

 

 


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