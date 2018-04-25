محافظ الشرقية : رصف ورفع كفاءة طريق قرية شيط الهوى بتكلفه 10 مليون جينه







الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أنه تم الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة طريق قرية شيط الهوي حتي محطة مياه تلراك بطول 6 كيلو متر وتكلفة بلغت 10 مليون جنيه بمركز ومدينة كفر صقر.

وصرح المحافظ أنه جاري الانتهاء من أعمال رصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة طرق بطول 900 .28 كيلو متر وتكلفة مالية تبلغ 53 مليون جنيه بمراكزمنيا القمح – الحسينية – ديرب نجم – فاقوس - الزقازيق – كفر صقر لدخولها الخدمة وتوفير طرق ممهدة ومجهزة وتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين وأصحاب السيارات مؤكداً علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة.

ومن جانبه أوضح المهندس لطفي فرحات وكيل وزارة الطرق و النقل بالشرقية،فى بيان أنه طريق قرية شيط الهوي حتي محطة مياه تلراك طريق محوري يربط مركزى كفرصقر / أولاد صقر ويخدم قرى شيط الهوى أبوحريز شيط الجمالية والشرقاوى التابعة لمركز ومدينة كفر صقر بالإضافة إلى قرية تلراك زور أبوالليل التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر ويساعد علي تيسير الحركة المرورية علي المواطنين .

ومن جانب آخر أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع الواقعة بحوض البراري والهجامة نمرة 11،زمام ناحية جمعية خفرع،مركز صان الحجر ﻹقامة نقطة شرطة،تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز.

وأوضح المحافظ،فى بيان أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116/ 1983 وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 / 2016 م،مشدداً على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.