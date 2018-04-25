محافظ الدقهلية يقرر غلق صيدليتين إداريا بمركز أجا ومدينه جمصه







الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق صيدليتين إداريا لفتحها وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول وذلك بقريه ميت ابو الحسين بمركز أجا ومدينه جمصه.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على الصيدليات بمعرفه ادارة التفتيش الصيدلى بمديريه الصحة، أوضح عدم التزام الصيدليات بقوانين مزاوله مهنه الصيدلية رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته وطبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنه 2009 ولعدم التزامها بتعين مدير مسئول أو عدم وجود المدير المسئول بالصيدليات المذكورة اثناء فتحها، تحرير محاضر عدم النظافة، وجود لافتات مخالف، عدم وجود اختام، بالإضافة الى ممارستها النشاط دون تعين مدير مسئول.

قرر محافظ الدقهلية، الغلق الإدارى تأديبيا ولمدة شهر لحين إزاله أسباب الغلق، ووجه وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار تلك الحملات بنطاق جميع مراكز المحافظة للقانون وردع المخالفين.