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محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:02 م
محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط


أسيوط - ضحا صالح
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هنأ المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأشار المحافظ  فى بيان له،إلى إن تحرير سيناء ستظل ذكري مضيئة في قلوب كل المصريين موجها التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذى تصدى لجميع الغزاة منذ فجر التاريخ وسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسى والاقتصادى لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسى.

وأكد محافظ أسيوط،أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور داعيا الله أن يوفقهم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية أمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.

وقال محافظ أسيوط: أننا نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان وأكد محافظ أسيوط على  كامل دعم وتأييد مواطني المحافظة  لجهود  الدولة والرئيس المخلصة لتخليص سيناء ومصر العزيزة من شرور الإرهاب.

كما تقدم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، بالتهنئة أيضًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر الأبي وقواته المسلحة الباسلة.

كما تقدم محافظ أسيوط،بالتهنئة إلى شعب أسيوط،داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك الذكرى على جمهورية مصر العربية وشعبها وقيادتها وجيشها بالخير والبركات،متمنيا للرئيس وقواتنا المسلحة كل التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة التقدم والنهضة والرقي.

 

 

 

 


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