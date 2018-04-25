متحف السادات بمكتبة الإسكندرية ينظم اليوم مسابقة ذكرى تحرير سيناء







الإسكندرية جاكلين منير

ينظم متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مسابقته السنوية بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء، والتى تتضمن جولة إرشادية مفصّلة داخل المتحف، يعقبها عقد مسابقة للمعلومات العامة حول شخصية الرئيس الراحل أنور السادات وفترة حكمه، ثم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين والمشاركين.

عيد تحرير سيناء، الموافق 25 إبريل من كل عام، هو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقًا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، عدا مدينة طابا التى رفضت إسرائيل تسليمها وتم استردادها لاحقًا بالتحكيم الدولى فى 15 مارس عام 1989.

يُذكر أن متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يُعد هو الأول من نوعه عن الرئيس الراحل فى مدينة الإسكندرية، وقد أقيم المتحف على مساحة 260 مترًا مربعًا فى الجزء الجنوبى للمكتبة. وقد خصت السيدة جيهان السادات المتحف بمقتنيات عرضت لأول مرة من خلال متحف المكتبة؛ وذلك تقديرًا للجهود التى قامت بها مكتبة الإسكندرية وتحقيقًا لحلم قديم كانت تريد تحقيقه وهو أن يكون هناك متحف دائم للرئيس الراحل يليق بشخصه وبذكراه.