ليبيا تتسلم معدات وأجهزة حديثة فى مجال نزع الألغام من النمسا







طرابلس(أ ش أ)

تسلمت هيئة السلامة الوطنية فى ليبيا معدات وأجهزة حديثة متطورة فى مجال نزع الألغام ومخلفات الحرب والتخلص من الذخائر المتفجرة مقدمة من حكومة النمسا، مساهمة فى الحد من تأثير الالغام والمتفجرات ومخلفات الحرب على حياة المدنيين وانطلاق المشاريع التنموية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة أشرفت على دورة تدريبية للتخلص من مخلفات الحرب لأفراد هيئة السلامة الوطنية والمهتمين بنزع الالغام والذخائر من الوزارات المختصة.