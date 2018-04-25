قطار يدهس مزارع أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا العام "ع. أ. ع " مزارع، مقيم بدائرة مركز قويسنا، مصابا بكسور متفرقة وكسر بالجمجة ونزيف بالمخ وتوفى عقب وصوله.

تبين اصطدام القطار بخط القاهرة الإسكندرية بالمتوفى، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتوفى عقب نقلة للمستفى متأثرا باصابته تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.