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قطار يدهس مزارع أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:41 م
قطار يدهس مزارع أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية قطار -ارشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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لقى مزارع مصرعه إثر إصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشارة بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية . 

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا العام "ع. أ. ع " مزارع، مقيم بدائرة مركز قويسنا، مصابا بكسور متفرقة وكسر بالجمجة ونزيف بالمخ وتوفى عقب وصوله. 

 تبين اصطدام القطار بخط القاهرة الإسكندرية بالمتوفى، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتوفى عقب نقلة للمستفى متأثرا باصابته تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات. 

 

 

 

 

 


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