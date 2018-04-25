قطار يدهس مزارع أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية

قطار يدهس مزارع أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفيةالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:41 م
قطار -ارشيفية
إضافة تعليق
لقى مزارع مصرعه إثر إصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشارة بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا العام "ع. أ. ع " مزارع، مقيم بدائرة مركز قويسنا، مصابا بكسور متفرقة وكسر بالجمجة ونزيف بالمخ وتوفى عقب وصوله.
تبين اصطدام القطار بخط القاهرة الإسكندرية بالمتوفى، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتوفى عقب نقلة للمستفى متأثرا باصابته تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
إضافة تعليق
العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا
الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة