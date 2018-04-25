video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. إغلاق محلات وإزدحام مرورى بعد هطول أمطار غزيرة ورعد وبرق بالقليوبية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:14 م
فيديو وصور.. إغلاق محلات وإزدحام مرورى بعد هطول أمطار غزيرة ورعد وبرق بالقليوبية هطول الأمطار بالقليوبية


كتب محمد حجازى
إضافة تعليق

شهدت محافظة القليوبية، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة ورعد وبرق على العديد من القرى والمراكز بالمحافظة، دفعت أصحاب المحلات والمولات التجارية  بالمحافظة إلى الإغلاق، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة.

وقد شهدت العديد من القرى والمراكز منها مدينة شبرا الخيمة، ومدينة بنها، ومدينة طوخ، ومدينة قها هطول أمطار، فيما قامت الإدارة العامة لمرور القليوبية بدفع عدد من الضباط والأفراد على الطرق السريعة لتيسير الحالة المرورية، ومن جانبها رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار.

وأعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد.

وأمر عشماوى فى بيان له اليوم الأربعاء، بتواجد لجميع العناصر المعنية "الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه" بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك امر سيادته بعمل حصر للاماكن التى تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وأوضح، أن المحافظة قامت من قبل بتنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث الطارئة، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

d388c442-00a0-43ca-ba39-04a8b511b170
 
 
7af2c137-e2d6-4b62-b110-09441f21cbb8
 
 
dd25c1e8-e480-4229-aa92-1e42787ee055
 
 
d388c442-00a0-43ca-ba39-04a8b511b170 (1)
 
 
9556e5eb-e4a3-4d68-862c-f8ed2910991a
 
 
206a3614-e544-4018-8928-aae07fc129f3
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موجة من الطقس السىء والصقيع تضرب محافظة القليوبية

حالة الطقس

محافظة القليوبية

امطار غزيرة

شبرا الخيمة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

رعد

برق

اخبار القليوبية

سقوط الامطار




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة