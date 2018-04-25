video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. مستشفى الثورة بتعز تقف تحت القصف العشوائى

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:00 ص
فيديو.. مستشفى الثورة بتعز تقف تحت القصف العشوائى مستشفى الثورة


رسالة تعز - اليمن ـ إيمان حنا
إضافة تعليق

مررنا من شارع جمال عبد الناصر بوسط المدينة فى طريقنا لمستشفى الثورة الكائنة بمنطقة العصيفرة وعبرنا من أمام الخطوط الترابية مع الحوثيين، وهى تعد من المستشفيات الرئيسية لاستقبال جرحى الجبهات فى تعز ، والذى يتعرض حسبما أوضحت لنا هنا بكر السويفى إحدى موظفى الستشفى التمريض أن المستشفى يتعرض للقصف المفاجئ والمبنى جزء كبير منه مهدم، تغالبها الدموع وهى تقول " إحنا نحزن على الشباب اللى يجينا كل يوم مدحضضحين من الجبهات وينتهى الأمر لإعاقة أو وفاة ..نفسنا حد ينقذ الشباب دول حرام والله العظيم ".

p

وأضاف أحد المشرفين بالمستشفى ـ رفض ذكر اسمه ـ أن الأطباء يتعرضون للاختطاف مثل الطبيب أنور الشرعبى فى فبراير الماضى وتم الاعتداء عليه بالضرب، زتم إغلاق المستشفى فترة، فالعمل هنا فى ظروف غير آمنة ونطالب بتأمين المستشفى، فالمبنى يتعرض للقصف وتهدمت الطوابق العليا منه ولم يعد به إلا الأرضى وطابق واحد، حتى اللى بيحاول ينقذ الجرحى بيتقتل هو ده قانون الحوثيين.


إضافة تعليق

تعز

مستشفى الثورة

اليمن




لا تفوتك
فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة