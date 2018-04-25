فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال على الطواقم الطبية

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طالب وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى، لوقف اعتداءاتها المتكررة ضد الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، وطواقم المسعفين، إضافة إلى منع تكرار اقتحام المستشفيات والاعتداء على المرضى فيها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير عواد مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة جيمى ماكجولدريك، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى فلسطين جيرالد روانكشوب، وذلك بمقر الوزارة فى مدينة رام الله.

ودعا وزير الصحة، المبعوث الأممى، بالتدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة واللازم علاجهم خارج قطاع غزة، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإعاقة خروجهم من القطاع لتلقى العلاج.

واستعرض الوزير، الوضع الصحى والإنسانى فى فلسطين، فى ظل ممارسات الاحتلال واعتداءاته على المواطنين العزل فى كافة محافظات الوطن، الأمر الذى يجعل القطاع الصحى فى حالة تأهب دائم، مطالبا منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وتقديم العون والمساعدة لوزارة الصحة فى استجابتها لحالات الطوارئ.

من جانبه عبّر المبعوث الأممى، عن وقوف الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومنظماتها إلى جانب وزارة الصحة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين، والعمل على مساعدة القطاع الصحى الفلسطينى قدر الإمكان.