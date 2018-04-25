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طيران التحالف العربى يشن غارات على تجمعات للحوثيين فى البيضاء

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:07 م
طيران التحالف العربى يشن غارات على تجمعات للحوثيين فى البيضاء غارة جوية - ارشيفية


أ ش أ
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شن طيران التحالف العربى، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثى الانقلابية بمديرية الطفة فى محافظة البيضاء.

وأوضحت مصادر فى المقاومة الشعبية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن الغارة استهدفت تجمعات ومدفع للمليشيا الحوثية فى منطقة (إجلال) بمديرية (الطفة)، كانت تستهدف القرى القريبة من المنطقة.

كما شن طيران التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية غارات أخرى على تجمعات وآليات للمليشيا فى منطقة (ذى ناعم) و(الوهابية) بمديرية (السوادية) بالبيضاء.


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