طيران التحالف العربى يشن غارات على تجمعات للحوثيين فى البيضاء

طيران التحالف العربى يشن غارات على تجمعات للحوثيين فى البيضاءالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:07 م
غارة جوية - ارشيفية
إضافة تعليق
شن طيران التحالف العربى، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثى الانقلابية بمديرية الطفة فى محافظة البيضاء.
وأوضحت مصادر فى المقاومة الشعبية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن الغارة استهدفت تجمعات ومدفع للمليشيا الحوثية فى منطقة (إجلال) بمديرية (الطفة)، كانت تستهدف القرى القريبة من المنطقة.
كما شن طيران التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية غارات أخرى على تجمعات وآليات للمليشيا فى منطقة (ذى ناعم) و(الوهابية) بمديرية (السوادية) بالبيضاء.
إضافة تعليق
العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا
الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة