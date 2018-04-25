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الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:02 م
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ضبط أغذية معلبة بأكياس بلاستيك غير مدون عليها بيانات بالدقهلية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:10 م
ضبط أغذية معلبة بأكياس بلاستيك غير مدون عليها بيانات بالدقهلية المضبوطات


الدقهلية شريف الديب
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تمكنت حملة من إدارة تموين أجا تحت إشراف إبراهيم أبو الفتوح إبراهيم وكيل مديرية التموين بالدقهلية من ضبط 20 طن باذنجان مجهز لتصنيع بابا غنوج فى أكياس بلاستيك غير مدون عليها بيانات، داخل ثلاجة بجراج بمركز أجا ومرفق به تقرير الصحة.
 
 
خرجت الحملة برئاسة يوسف زينة مدير إدارة تموين أجا، وعطية عطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية، ويحيى محمد السيد مفتش تموين، وبالاشتراك مع الطب البيطرى الدكتور احمد السعيد وإبراهيم شعبان من مكتب الصحة وفاطمة سوس نائب رئيس مركز ومدينة أجا.
 
 
تم عمل أحراز، وتحرير المحضر رقم 242لسنة 2018 جنح أمن دولة، وإيداعه بقسم شرطة أجا ضد المدعو محمد.ف. ا المسئول عن الثلاجة.
 
 
 
جاءت الجملة تنفيذا لتوجيهات إبراهيم أبو الفتوح إبراهيم وكيل مديرية التموين بالدقهلية بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمى وبتشديد الرقابة على الأسواق والمرور المستمر على المحلات وضبط المخالفين.

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