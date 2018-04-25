صور.. 4 عروض مسرحية ضمن فاعليات اليوم الثالث لـ"شباب الجنوب" بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح - صلاح المسن

يواصل مهرجان مسرح الجنوب، فى دورته الثالثة بمحافظة أسوان، فعالياته لليوم الثالث على التوالى، ويتضمن مساء اليوم الأربعاء، 4 عروض مسرحية، بجانب 5 ورش فنية.

يشارك فى العرض المسرحى "ليلة البدر"، والذى يحمل التراث الصوفى، فرقة خربشة المسرحية بسوهاج، ويدور فى إطار طقسى صوفى يتطرق لبعض العادات والتقاليد الخاطئة المتبعة فى قرى صعيد مصر، والعرض بطولة محمود أحمد ، بيتر جمال ، احمد عبد الباسط ، محمد هشام محمد ، محمد لطفى، أحمد محمد، محمد أحمد، الشيماء حسنى ، نيره خالد ، غادة صالح سينوغرافيا، فاطمة أبو الحمد، وتأليف وإخراج مصطفى إبراهيم، يذكر أن العرض حصل على دعم إنتاج من الدورة الثانية للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب.

وتشارك دولة السودان، ضيف شرف المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى بالعرض التراثى "جدع النار"، والعرض بطولة ميساء محمد، ليلى أبو زيد، علياء عمر، عبد الجليل موسى، سلمى عبد الله، حسن صديق، البشرى محمد، ياسمين عثمان، هاجر موسى.

وقال بكرى عبد الحميد، المدير التنفيذى للمهرجان، إن العرض مستوحى من طقس تراثى تتميز به معظم قبائل النيل الأزرق وجدع النار تعنى رمى النار ويعبر هذا العرض فى مشاهد فلكلورية عن التحديات والمواجهات التى تحدث بين الرجال والنساء، فتظهر من تلك التحديات الطرق التقليدية للمواجهة.

أما العرض المسرحى الثالث فهو "زعف النخيل" من تراث الواحة بمسرح الجنوب، وتشارك فرقة الواحة المسرحية بنادى الداخلة الرياضى بمحافظة الوادى الجديد، بالدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، ويتحدث العرض عن بعض عادات الواحة، مثل الدية وعادات الموالد والأضرحة من تأليف حسام عبد العزيز ، ديكور على ماهر ، موسيقى والحان إسماعيل مخلوف، وبطولة محمد فوزى محمد ، إسماعيل صالح ، محسن سعيد ، حسنى أبو عمرة، ماجد عبد الوهاب ، أحمد محمود ، مصطفى حسنين ، خضر أحمد ، رشا جميل ، أشجان كامل ومن إخراج هشام إبراهيم.

أما العرض المسرحى الرابع، فهو "ندية" بقصر ثقافة حسن فخر الدين بمدينة نصر النوبة، ويناقش مشاكل المرأة الصعيدية بمسرح الجنوب، ويشارك العرض الأسوانى ندية فى المسابقة الرسمية للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب، ويدور فى إطار تراثى عن مشاكل المرأة الصعيدية وسط العادات والتقاليد، والعرض بطولة دنيا بهاء الدين، هانى جمال ، مروه عبدين، ألاء صلاح عبده، محمد أبو المجد ، مؤمن صالح ، محمد أسامه ، عبد الله فراج ، آمال مدحت ، تأليف وإخراج عمار ياسر.

كما تتضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان 5 ورش فنية، وهم: ورشة الديكور للمخرج خالد عطا لله ، ورشة التمثيل والإخراج للمخرج أسامة عبد الرؤوف، ورشة التأليف للكاتب أحمد أبو خنيجر، وورشة تصنيع العرائس للمخرج عمرو حمزة، وورشة دراما تورج للكاتب بكرى عبد الحميد.















































