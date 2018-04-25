صور.. موجة رعدية ممطرة تضرب محافظة الشرقية

صور.. موجة رعدية ممطرة تضرب محافظة الشرقيةالأربعاء، 25 أبريل 2018 12:47 م
موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية
إضافة تعليق
تشهد مراكز محافظة الشرقية، وخاصة العاشر من رمضان وبلبيس، سقوط الأمطار الغزيرة مع موجة رعدية، اليوم الأربعاء، فيما غرقت الشوارع في برك من المياه.
وأثرت الأمطار على حركة المرور في مُختلف شوارع المدن، خاصةً تلك التي تحولت إلى برك مياه، فيما انتاب عدد من الأهالي موجة من الخوف؛ بعد سماع دوي أصوات الرعد وتخبط السحب.
فيما رفعت محافظة الشرقية حالة الطوارئ لشفط المياه من الشوارع، يذكر أن البلاد تشهد حالة من الطقس السيئ منذ أمس وتستمر حتي نهاية اليوم.
موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية
موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية
موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية
موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية
إضافة تعليق
لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية
محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة