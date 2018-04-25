صور.. موجة رعدية ممطرة تضرب محافظة الشرقية







الشرقية – فتحية الديب

تشهد مراكز محافظة الشرقية، وخاصة العاشر من رمضان وبلبيس، سقوط الأمطار الغزيرة مع موجة رعدية، اليوم الأربعاء، فيما غرقت الشوارع في برك من المياه.

وأثرت الأمطار على حركة المرور في مُختلف شوارع المدن، خاصةً تلك التي تحولت إلى برك مياه، فيما انتاب عدد من الأهالي موجة من الخوف؛ بعد سماع دوي أصوات الرعد وتخبط السحب.

فيما رفعت محافظة الشرقية حالة الطوارئ لشفط المياه من الشوارع، يذكر أن البلاد تشهد حالة من الطقس السيئ منذ أمس وتستمر حتي نهاية اليوم.



موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية



موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية



موجة رعدية ممطرة تضرب شوارع الشرقية