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الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:37 م
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صور .. محافظ الفيوم يفتتح معرض منتجات مشروع ارادتى لذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:10 م
صور .. محافظ الفيوم يفتتح معرض منتجات مشروع ارادتى لذوى الاحتياجات الخاصة محافظ الفيوم أثناء الافتتاح


الفيوم – رباب الجالي
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افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم معرض منتجات مشروع ارادتي"  لذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي تنظمه جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمحافظة،بحضور اللواء ممتاز فهمي السكرتير العام  وايمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وياسر حسين رئيس مجلس ادارة جمعية شباب مصر ومندوبي مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والدكتورة آلمال هاشم وكيل وزارة الصحة و ليلي طه مقررة المجلس القومي للمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
 
تفقد محافظ الفيوم جميع المنتجات المعروضة بالمشروع،وأشار إلي أن المحافظة لن تدخر جهداً في رعاية أبنائها المخلصين من ذوي الاحتياجات الخاصة،وتحقيق اندماجهم في المجتمع  مع كافة الفئات للمشاركة في التنمية المجتمعية الشاملة،والوقوف جنباً الي جنب الدولة،مشيراً إلي أن معرض المنتجات يعد إنجازاً للتعاون المثمر بين مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية وجمعية شباب مصر،والذي يهدف الي إقامة عدد من المشروعات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم.
 
 كما أشار المحافظ الي أن مشروع ارادتي يعد من المشروعات الفريدة من نوعها بالفيوم، حيث تم 600 شاب وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم تمويل لإقامة مشروعات خاصة به، يتم خلالها عرض وبيع جميع المنتجات المصنعة بأيدي ذوي الاحتياجات الخاصة من سجاد،مواد غذائية ،ومنتجات من الخوص والفخار، ومشغولات يدوية، ونماذج من أعمال النجارة والخياطة، والاقفاص والحبال، وتصنيع الجلود، واكسسورات، وعطور.
المحافظ مع العارضين بمعرض المنتجات
المحافظ مع العارضين بمعرض المنتجات

المحافظ يتفقد المنتجات
المحافظ يتفقد المنتجات

داخل المعرض
داخل المعرض

داخل معرض ارادتى
داخل معرض ارادتى

محاافظ الفيوم بمعرض ارادتى
محاافظ الفيوم بمعرض ارادتى
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