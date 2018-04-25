صور .. محافظ الإسماعيلية يتفقد تركيب المطب الشوكى الأول بطريق محمد على







الإسماعيلية – جمال حراجى

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، تفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تركيب أول مطب شوكى بشارع محمد على بمنطقة السبع بنات، لإلزام جميع السيارات المارة بالمنطقة بتهدئة السرعة وعدم السير عكس الاتجاه، والذى يؤدى الى تعارض المركبات مع مستخدمى الكوبرى الكائن بالمنطقة على ترعة الإسماعيلية والمخصص للاتجاه الى منطقة البلاجات، وبحيرة التمساح والحد من وقوع حوادث تصادم بالإضافة إلى خدمة المشاة عابرى الطريق بتلك المنطقة.

وأشار المحافظ خلال جولته،إلى أنة من المقرر أن يتم تكرار التجربة ووضع عددا من المطبات الشوكية فى المناطق المشابهة، وذلك فى إطار إستكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية التى تشهدها المحافظة فى الوقت الراهن، لتحقيق القدر الأكبر من السيولة المرورية والقضاء على أى شكل من أشكال الإختناقات، وتيسير حركة المركبات وانتظام حركة المرور .

رافق المحافظ خلال جولتة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبه سعيد فرج، وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول، والعميد حمدى عبد النبى مدير أدارة المرور، والمهندس مارون إسحاق إستشارى التخطيط المرورى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة



المحافظ أثناء الجولة



المطب الشوكى بشارع محمد على



المطب لمنع السير العكسى للسيارات



المحافظ يتفقد المطب الشوكى