صور.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية

صور.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفيةالأربعاء، 25 أبريل 2018 12:51 م
سقوط أمطار غزيرة على المنوفية
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شهدت محافظة المنوفية، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على العديد من القرى والمراكز بالمحافظة، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة.
وهطلت الأمطار على العديد من المراكز والقرى بشكل كبير مثل شبين الكوم وأشمون وقويسنا، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة هذه الأمطار.
من جانبه، أكد المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، رفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والتشديد على جميع الجهات بالمركز التواجد المستمر لمواجهة أى أخطار من الممكن أن تسببها هذه الأمطار، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للمواجهة الكاملة.
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