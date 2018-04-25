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صور.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:51 م
صور.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة على المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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شهدت محافظة المنوفية، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على العديد من القرى والمراكز بالمحافظة، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة.
 
وهطلت الأمطار على العديد من المراكز والقرى بشكل كبير مثل شبين الكوم وأشمون وقويسنا، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة هذه الأمطار.
 
من جانبه، أكد المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، رفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والتشديد على جميع الجهات بالمركز التواجد المستمر لمواجهة أى أخطار من الممكن أن تسببها هذه الأمطار، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للمواجهة الكاملة.
 

 


 


 


 


 


 


 

 


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