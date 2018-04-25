صور.. حيدر العبادى فى جولة بالمدن العراقية ضمن إطار حملته الانتخابية

صور.. حيدر العبادى فى جولة بالمدن العراقية ضمن إطار حملته الانتخابيةالأربعاء، 25 أبريل 2018 10:11 م
العبادى فى السلمانية
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وصل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، مساء اليوم الأربعاء، الى محافظة السليمانية، قبل أيام من الانتخابات التشريعية، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.
ويقود حيدر العبادى "رئيس ائتلاف النصر"، الذى يقوم بالزيارات لمعظم المدن العراقية ضمن إطار الحملة الانتخابية.
العبادي في السلمانية
العبادي يتحدث مع امرأة
حملة العبادي
كلمة العبادي
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