صور.. حيدر العبادى فى جولة بالمدن العراقية ضمن إطار حملته الانتخابية







كتب عبد الوهاب الجندى

وصل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، مساء اليوم الأربعاء، الى محافظة السليمانية، قبل أيام من الانتخابات التشريعية، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

ويقود حيدر العبادى "رئيس ائتلاف النصر"، الذى يقوم بالزيارات لمعظم المدن العراقية ضمن إطار الحملة الانتخابية.



العبادي في السلمانية



العبادي يتحدث مع امرأة



حملة العبادي