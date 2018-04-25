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الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:20 م
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صور.. حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى بمدينة قنا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:50 م
صور.. حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى بمدينة قنا محافظ قنا يتابع حملة لإزالة أعمال مخالفة ببرج سكنى


قنا – هند المغربى
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شن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،حملة لإزالة أعمال مخالفة ببرج سكنى مكون من 11 طابق بشارع 26 يوليو بمدينة قنا يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأوضح الهجان فى بيان له إنه صدر قرار رقم 4884 لسنة 2016 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالبرج السكنى وتقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بتنفيذ أعمال الإزالة وسط تأمين كامل من قوات مديرية أمن قنا.

وأكد محافظ قنا فى بيان إنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات إزالة الأعمال المخالفة بالمبانى والأبراج السكنية والتى تؤثر بالسلب على البنية التحتية وشبكات المرافق العامة وأمن وسلامة الموطنين.

 

حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى (2)
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى

 

حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى (3)
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى 

 

حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى (4)
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى 

 

حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى (8)
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى 

 


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