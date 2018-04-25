صور.. حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى بمدينة قنا

صور.. حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى بمدينة قناالأربعاء، 25 أبريل 2018 02:50 م
محافظ قنا يتابع حملة لإزالة أعمال مخالفة ببرج سكنى
إضافة تعليق
شن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،حملة لإزالة أعمال مخالفة ببرج سكنى مكون من 11 طابق بشارع 26 يوليو بمدينة قنا يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وأوضح الهجان فى بيان له إنه صدر قرار رقم 4884 لسنة 2016 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالبرج السكنى وتقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بتنفيذ أعمال الإزالة وسط تأمين كامل من قوات مديرية أمن قنا.
وأكد محافظ قنا فى بيان إنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات إزالة الأعمال المخالفة بالمبانى والأبراج السكنية والتى تؤثر بالسلب على البنية التحتية وشبكات المرافق العامة وأمن وسلامة الموطنين.
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى
حملة لإزالة الأعمال المخالفة ببرج سكنى
إضافة تعليق
العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا
الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة