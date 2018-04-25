صور.. جامعة أسوان تشارك فى معرض أبوجا التعليمى بنيجيريا







أسوان - صلاح المسن

شاركت جامعة أسوان بالمعرض التعليمى الذى يقام بابوجا عاصمة نيجيريا حيث ضم وفد جامعة أسوان الدكتوره حنان عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورعبدالعزيز طنطاوى عميد معهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل والبحوث والدكتورمجدى محمد على عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعة.

وأكدت جامعة أسوان فى بيان على أن مشاركة جامعة أسوان فى المعرض التعليمى تهدف إلى استقطاب طلاب وافدين من دول أفريقيا وخاصة طلاب نيجيريا لمختلف كليات الجامعة والتى يبلغ عددها 19 كلية ومعهد.

يقام المعرض التعليمى بنيجيريا الذى تشارك فيه جامعة أسوان ضمن 6 جامعات مصرية على مدار ستة أيام موزعين بواقع يومين فى أبوجا ويومين فى لاجوس ويومين فى ولاية كانو.



جامعة أسوان تشارك في معرض أبوجا التعليمي بنيجيريا



جامعة أسوان تشارك في معرض أبوجا التعليمي بنيجيريا



جامعة أسوان تشارك في معرض أبوجا التعليمي بنيجيريا



جامعة أسوان تشارك في معرض أبوجا التعليمي بنيجيريا



جامعة أسوان تشارك في معرض أبوجا التعليمي بنيجيريا



جامعة أسوان تشارك في معرض أبوجا التعليمي بنيجيريا