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صور.. الطفلة "رؤى" تحتاج لكرسى متحرك وعمليتين بالقدم وأخرى فى العين

الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:23 ص
صور.. الطفلة "رؤى" تحتاج لكرسى متحرك وعمليتين بالقدم وأخرى فى العين الطفلة رؤى


كتب ـ الأمير نصرى
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"رؤى" اسم لم يأخذ نصيبه من الحياة، فصاحبته طفلة صغيرة لا تقوى على الحركة، وضمور المخ حرمها من اللعب مع الأطفال فى الشارع والاستمتاع بحياتها كباقى الأطفال.

والدة الطفلة رؤى عمرو محمد 4 سنوات، وتقيم فى 48 شارع طارق بن زياد شارع مستشفى الصدر - العمرانية - محافظة الجيزة، قالت إن ابنتها ولدت فى الشهر السادس، وظلت 3 شهور ونصف فى الحضانة تنفس صناعى كامل، وعلمنا أن بها إعاقة حركية رباعى وحالتها اسمها cb شلل دماغى وأجرينا لها عدة إشاعات على المخ، ووجدنا أنها مصابة بضمور فى المخ وهو المسئول عن الحركة.

وأضافت الأم، أجرينا عدة عمليات لتطويل أوتار فى الركبة والحوض ووحدة توسيع حوض ووجدنا أنها تحتاج لإجراء عمليتين أسفل القدم فهى لا تستطيع المشى، كما أنها مصابة بحول فى العينين، وأجرينا لها عملية واحدة من أصل 3 عمليات لأنها مصابة بنوعين من الحول وتحتاج عملية فى العين.

وأوضحت أن ابنتها تحتاج علبتين حقن Methylcobal amp وعلبتين  L carnitin sypوعلبة Beta. To وعلبة كبسول Gaba و 2 علبة Merhyl wabron amp حقن، وعلبة Efamol cap وكل هذه الأصناف لتقوية الادراك ومساعدتها فى الكلام، وتكلفة العلبتين 6 آلاف جنيه، كما أننى أقوم بعمل علاج طبيعى لها 3 مرات فى الأسبوع، ولعدم وجود ما يكفى من المال فإنى أقوم بعمل جلستين فقط فى الأسبوع، كما أحتاج كرسى متحرك صغير لها وإجراء عملية حول فى العين تكلفتها حوالى 4 آلاف جنيه وعمليتين فى القدم، أما شقيقها محمد عمرو 12 سنة مصاب بالغدة الكظرية ومصاب بالسكر منذ عام ويحتاج لطبيب سكر وغدد.. للتواصل ت / 01150923954

 

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تقارير طبيه (1)
تقارير طبيه 

 

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تقارير طبيه 

 

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تقارير طبيه 

 

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تقارير طبيه 

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ممدوح محمد ابراهيم

القاهرة المنيل مصر القديمة

المساعدة لشراء كرسى متحرك للطفلة

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