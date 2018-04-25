صور.. السعودية توقع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتبيسط التأشيرات







وكالات

صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم أمس الثلاثاء، أن الوزيرة ة "كانج كيونج هوا" وقعت رسميا مع سفير المملكة العربية السعودية فى سيئول رياض المباركى على مذكرة تفاهم لتبسيط إجراءات إصدار التأشيرة بين كوريا الجنوبية والسعودية " .

ومن المتوقع دخول الاتفاقية فى حيز التنفيذ حالما يتم الإبلاغ عن اكتمال الإجراءات المطلوبة داخل البلدين، حيث أن الجانب السعودى يحتاج للحصول على الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، بينما لا يتطلب الأمر إجراءات داخلية من الجانب الكورى الجنوبى لتنفيذ الاتفاقية.

وفى حال دخول الاتفاقية فى حيز التنفيذ، يمكن لمواطنى البلدين الحصول على تأشيرة الدخول المزدوجة لغرض العمل أو السياحة والتى تسمح بالإقامة لمدة 90 يوما فى كل زيارة كحد أقصى مع استمرار صلاحية التأشيرة لمدة 5 أعوام ، مع دفع الرسوم 90 دولارا .

يشار إلى أن المواطن الكورى حاليا يدفع ما يعادل 1.8 مليون وون(1,600 دولار أمريكي) لتأشيرة الدخول المزدوجة التى تصلح لمدة عام واحد إلى السعودية.

وقالت الوزارة" " فى حال تنفيذ الاتفاقية، يتوقع إزالة الكثير من المصاعب التى كانت تعرقل الكوريين الذين يسافرون إلى السعودية، الأمر الذى سيسهم أيضا فى تنشيط تبادل القوى البشرية بين شركات البلدين أيضا.



توقيع الاتفاقية