video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. السعودية توقع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتبيسط التأشيرات

الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:33 ص
صور.. السعودية توقع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتبيسط التأشيرات وزيره الخارجية الكورية وسفير المملكة فى سيئول


وكالات
إضافة تعليق

صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم أمس الثلاثاء، أن الوزيرة ة "كانج كيونج هوا" وقعت رسميا مع سفير المملكة العربية السعودية فى سيئول رياض المباركى على مذكرة تفاهم لتبسيط إجراءات إصدار التأشيرة بين كوريا الجنوبية والسعودية " .

ومن المتوقع دخول الاتفاقية فى حيز التنفيذ حالما يتم الإبلاغ عن اكتمال الإجراءات المطلوبة داخل البلدين، حيث أن الجانب السعودى يحتاج للحصول على الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، بينما لا يتطلب الأمر إجراءات داخلية من الجانب الكورى الجنوبى لتنفيذ الاتفاقية.

وفى حال دخول الاتفاقية فى حيز التنفيذ، يمكن لمواطنى البلدين الحصول على تأشيرة الدخول المزدوجة لغرض العمل أو السياحة والتى تسمح بالإقامة لمدة 90 يوما فى كل زيارة كحد أقصى مع استمرار صلاحية التأشيرة لمدة 5 أعوام ، مع دفع الرسوم 90 دولارا .

يشار إلى أن المواطن الكورى حاليا يدفع ما يعادل 1.8 مليون وون(1,600 دولار أمريكي) لتأشيرة الدخول المزدوجة التى تصلح لمدة عام واحد إلى السعودية.

وقالت الوزارة" " فى حال تنفيذ الاتفاقية، يتوقع إزالة الكثير من المصاعب التى كانت تعرقل الكوريين الذين يسافرون إلى السعودية، الأمر الذى سيسهم أيضا فى تنشيط تبادل القوى البشرية بين شركات البلدين أيضا.

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية
تغريدة السفارة السعودية في سئول
تغريدة السفارة السعودية في سئول

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 أسباب تجعل كوبر قلقا على الفراعنة قبل المونديال.. صداع حراسة المرمى .. تأثر الننى بالإصابة.. صيام شهر رمضان.. إجازة محترفى السعودية.. قلة الخبرة ورهبة كأس العالم

السعودية تؤجل وضع حجر الأساس لمشروع "المدينة الترفيهية" فى القدية

صور.. العالم هذا المساء.. ترامب: إذا هددت إيران أمريكا بأى وسيلة فسوف تدفع الثمن.. السعودية: اذا سحبت واشنطن القاعدة العسكرية من قطر يسقط نظام تميم..أرمينيا تحيى ذكرى إبادة الأرمن..واستعدادات لعقد قمة الكوريتين

كوريا الجنوبية

السعودية

تاشيرة كوريا

تاشيرة السعودية




لا تفوتك
"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة