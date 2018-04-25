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صور .. التطوير الوظيفى ينظم معرض منتجى لبيع المنتجات اليدوية بكلية التربية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:52 م
صور .. التطوير الوظيفى ينظم معرض منتجى لبيع المنتجات اليدوية بكلية التربية معرض منتجى


الإسكندرية – هناء أبو العز
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قام مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية ( CDCE ) بالتعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات،بتنظيم معرض منتجى الثانى لهذا العام،وشارك فيه طلاب الجامعة بعرض وبيع منتجاتهم اليدوية.
 
وصرح الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز CDCE،فى بيان أصدرته جامعة الإسكندرية،أن تنظيم معرض منتجى يأتى فى إطار دعم الجامعة للطلاب المبدعين وأصحاب الأعمال،ويهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتبنى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،والتدريب على حساب التكاليف والتسعير، وأساليب التسويق والبيع، حضر الافتتاح الدكتورة مايسة البنا وكيل كلية التربية الرياضية للبنات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
 
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جانب من المعرض 
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معرض منتجر 

 


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