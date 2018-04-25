صحة الأقصر: الكشف على 658 ألف مواطن وإجراء 5272 عملية بالمستشفيات







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، عن نشاطها خلال الربع الأول لعام 2018 عن أشهر يناير وفبراير ومارس، وذلك فى ضوء متابعة المديرية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات والمنشأت الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وأضافت المديرية حسب بيان صحفي للمديرية ، أن العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات إستقبلت أكثر من 658 الف مواطن، كما تم إجراء أكثر من 5272 عملية جراحية مختلفة ، وتم إجراء أكثر من 18 الف جلسة غسيل كلوي ، وأكثر من 2000 ولادة طبيعية وقيصرية كما تم استقبال أكثر من 1200 حالة حضانة وعناية مركزة.

وفي مجال الرعاية الأولية أوضح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم توزيع الألبان المجانية لعدد 15 الف طفل ، وتم الاستفادة من قبل أكثر من 32 الف سيدة بخدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل ،وتمتع أكثر من 29 الف طفل بالمتابعة وعمل الفحوصات المجانية.