video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شوارع تعز تنبض بالحياة وسط الحواجز الأسمنتية والقناصة فوق الجبال المحيطة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:00 ص
شوارع تعز تنبض بالحياة وسط الحواجز الأسمنتية والقناصة فوق الجبال المحيطة الحواجز الأسمنتية في شوارع تعز


رسالة تعز ـ اليمن ـ إيمان حنا
إضافة تعليق

لدى دخولك المدينة المحاصرة تعز فى منطقة برباشة تحديدا تندهش لأنك ستجد وضعا يبعث على الأمل فهناك بعض مظاهر الحياة التى تدلل لك كم أهل تعز مثابرين فستجد عددا من المحلات متناثرة أغلبها ورش صغيرة لتصنيع الأثاث والحدادة ودكاكين صغيرة يباع بها السلع الضرورية ، والمفروشات وإطارات السيارات، وصالون حلاقة يبحث عن زبائن يضعف الامل فى إيجادهم  لأنهم يعانون ضيق ذات اليد منذ الحصار، أيضا وسائل المواصلات والعمارات المتوسطة الارتفاع.

ومثلما تجد فى شوارع البرباشة وجمال عبد الناصر بوسط المدينة ـ قال لنا الأهالى "سميناه على اسم الزعيم المصرى جمال عبد الناصر إحنا نحبه ـ بعض الأسواق الشعبية البسيطة وعربات كارو حاملة بضائع مختلفة لكنها لا تجد الزبائن، وعلى الجانب الآخر وخاصة مع اقتراب الليل تجد الاستعدادات الأمنية قد كثفت وكثيرا من الشوارع قد أغلقت أمام المارة بحواجز حديدية يشبه الوصول إلى مكان تريده أشبه بالمشى فى بيت "جحا" كثيرا ما حاولنا التحرك لمستشفى الأطفال وهى ليست ببعيدة عن شوارع وسط المدينة لكن كلما وصلنا لجهة وجدنا الطرقات أغلقت  كإجراء أمنى لتجدد الاشتباكات مع الحوثيين.


إضافة تعليق

تعز

اليمن




لا تفوتك
فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة