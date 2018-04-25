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شلل مرورى بالطريق الزراعى فى القليوبية نتيجة تجمعات مياه الأمطار

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:41 م
شلل مرورى بالطريق الزراعى فى القليوبية نتيجة تجمعات مياه الأمطار أرشيفية


القليوبية-نيفين طه
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أصيب الطريق الزراعى بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بحالة من الشلل التام، وتوقف الحركة المرورية فى كثير من قطاعات الطريق، بسبب تجمعات مياه الأمطار والطقس السيئ.
 
تجمعت مياه الأمطار بالطريق فى منزل الكبارى فى شبرا وقليوب، وقها، ومنطقة نفق الحدادين ومول العابد، مما تسبب فى تأثر الحركة بالطريق وزحام مرورى وتكدس للسيارات، حيث تم الدفع بعدد من سيارات شركة المياه لسحب تجمعات المياه، وإعادة حركة المرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القليوبية.
 
ونفى مصدر أمنى بمرور القليوبية، وقوع أى حوادث على الطريق أو وجود تكدس مرورى بسبب حوادث تصادم.
 
 

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