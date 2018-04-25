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سيول بمناطق وسط سيناء.. ومحافظة شمال سيناء ترفع حالة الطوارئ

الأربعاء، 25 أبريل 2018 06:19 م
سيول بمناطق وسط سيناء.. ومحافظة شمال سيناء ترفع حالة الطوارئ سيول بمناطق وسط سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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شهدت عدة مناطق فى وسط سيناء، جريان مياه السيول فى الوديان بمناطق مركزى الحسنة ونخل، بعد تعرضها لموجة سقوط امطار غزيرة.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن المحافظة رفعت حالة الاستعداد والطوارئ فى مستشفيات الحسنة ونخل بوسط سيناء، ويجرى التنسيق مع مرور شمال سيناء لاتخاذ اللازم لتسيير حركة المرور على الطرق التى تعترضها ممرات السيول.

وقال أهالى فى وسط سيناء، إن مياه السيول غمرت مساحات من الأراضى المنبسطة فى مناطق المنبطح، وإن المياه هبطت من أعالى الجبال المحيطة، وقام الأهالى بعمل سدود من الرمال لحجز المياه بهدف إعادة استخدامها فى الزراعة. مؤكدين تعرض مناطقهم لسقوط الثلج التى غطت أعالى الجبال فى مناطق الحسنة ونخل.

 
 

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