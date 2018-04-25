سكرتير عام المنوفية: رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار

المنوفية _ محمد فتحى

أصدر الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة لرفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة الأمطار والسيول المحتمل سقوطها لتقليص حجم الأخطار التي قد ينجم عنها والوصول إلي أعلي معدلات الحماية والتأمين ومواجهة المخاطر،مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة حتي تحسن الأحوال الجوية.

وأكد مختار فى بيان له،على أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لوضع خطة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة المحتمل سقوطها علي المحافظة من خلال توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم إنسدادها بالإضافة إلي توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع أو إعاقة الحالة المرورية،فضلا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لصيانة الوصلات الكهربائية التي قد تشكل خطورة علي المواطنين وكذا مجابهة أى أعطال تنتج عن هطول الأمطار الغزيرة والسيول.