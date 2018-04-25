سكرتير عام المنوفية: رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار

سكرتير عام المنوفية: رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطارالأربعاء، 25 أبريل 2018 02:11 م
الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
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أصدر الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة لرفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة الأمطار والسيول المحتمل سقوطها لتقليص حجم الأخطار التي قد ينجم عنها والوصول إلي أعلي معدلات الحماية والتأمين ومواجهة المخاطر،مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة حتي تحسن الأحوال الجوية.
وأكد مختار فى بيان له،على أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لوضع خطة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة المحتمل سقوطها علي المحافظة من خلال توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم إنسدادها بالإضافة إلي توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع أو إعاقة الحالة المرورية،فضلا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لصيانة الوصلات الكهربائية التي قد تشكل خطورة علي المواطنين وكذا مجابهة أى أعطال تنتج عن هطول الأمطار الغزيرة والسيول.
كما أشار السكرتير العام إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بكافة قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لإستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين علي مدار 24 ساعة والعمل علي حلها فى أسرع وقت ممكن علي أن يتم الإبلاغ عن أي أحداث طارئة علي أرقام تليفون 2224899 – 2222035 وفاكس 2239804 .
وشدد مختار علي ضرورة تحلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد للتدارك أى حالات طارئة والعمل علي حلها فى أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.
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