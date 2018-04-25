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الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:57 م
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سعد الحريرى يؤكد ضرورة وجود حل سياسى فى سوريا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 11:42 ص
سعد الحريرى يؤكد ضرورة وجود حل سياسى فى سوريا رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى


بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أهمية وجود حل سياسى للأزمة فى سوريا فى أسرع وقت ممكن . معتبرا أن أى تأخير فى إيجاد هذا الحل يضر النازحين كما يضر لبنان .

وقال الحريرى - فى تصريح لدى وصوله اليوم إلى مقر انطلاق أعمال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" فى بروكسل- انه يجب على المجتمع الدولى أن يكون أكثر حرصا وأن نعمل جميعا معا لكى يكون هناك حل سياسى نهائى فى سوريا.

وأضاف أنه سيتم اليوم مناقشة موضوع عودة النازحين إلى بلدهم، كما أننا نعمل مع المجتمع الدولى لكى نساعد المجتمعات المضيفة لتحمل أعباء النازحين ونسعى أن تكون كل الأموال التى ستقدم على شكل منح .

وذكر المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى فى بيروت أن الحريرى التقى صباح اليوم فى مقر المفوضية الأوروبية المفوض الأوروبى للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان وعرض معه التطورات العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد، بالإضافة إلى الدعم الذى تقدمه أوروبا للبنان لتحمل أعباء النزوح السوري.

 ووصل رئيس الوزراء اللبنانى قد وصل إلى بروكسل الليلة الماضية لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

 


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