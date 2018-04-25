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روسيا تنفى مزاعم البنتاجون حول ضرب موقع "شنشار" السورى بـ 22 صاروخا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:39 م
روسيا تنفى مزاعم البنتاجون حول ضرب موقع "شنشار" السورى بـ 22 صاروخا جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى


أ ش أ
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نفى رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوى مزاعم البنتاجون بأن موقع "شنشار" السورى تم استهدافه ب22 صاروخا، وقال إنه 7 صواريخ فقط استهدفت هذه المنطقة.

وأكد رودسكوى فى مؤتمر صحفى- وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية فى نسختها الإنجليزية اليوم "الأربعاء"- عدم وجود أى أثر لتخزين أو تطوير أسلحة كيماوية فى مخزن شنشار العسكرى المتواجد فى ضواحى حمص.

وأضاف " وفقا لتصريحات ممثلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سقط 22 صاروخا على المنشآت السورية فى شنشار، فيما لم نسجل أكثر من سبع ضربات كما هو موضح فى صورة الأقمار الصناعية".

 

 


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