روسيا تنفى مزاعم البنتاجون حول ضرب موقع "شنشار" السورى بـ 22 صاروخا

روسيا تنفى مزاعم البنتاجون حول ضرب موقع "شنشار" السورى بـ 22 صاروخاالأربعاء، 25 أبريل 2018 01:39 م
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
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نفى رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوى مزاعم البنتاجون بأن موقع "شنشار" السورى تم استهدافه ب22 صاروخا، وقال إنه 7 صواريخ فقط استهدفت هذه المنطقة.
وأكد رودسكوى فى مؤتمر صحفى- وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية فى نسختها الإنجليزية اليوم "الأربعاء"- عدم وجود أى أثر لتخزين أو تطوير أسلحة كيماوية فى مخزن شنشار العسكرى المتواجد فى ضواحى حمص.
وأضاف " وفقا لتصريحات ممثلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سقط 22 صاروخا على المنشآت السورية فى شنشار، فيما لم نسجل أكثر من سبع ضربات كما هو موضح فى صورة الأقمار الصناعية".
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