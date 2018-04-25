رفع 60 طن قمامة فى حملة بأشمون فى المنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،برئاسة المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمتابعة حملة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بسنتريس،بحضور أحمد جمال نائب رئيس المدينة لشئون القرى،وعبدالعزيز السعدني، و سالم الجندى مساعدى رئيس المدينة ،و رئيس الوحدة المحلية بسنتريس.

أسفرت الحملة عن رفع حوالى 60 طن قمامة،وتم زراعة 3 أعمدة انارة عامة على الطريق البديل بسنتريس وتركيب الأسلاك والكشافات وتشغيلهم وتم اصلاح وصيانة حوالى 20 كشاف إنارة، كما تم تسوية الطرق ورفع الاتربة بجوار البلدورات من طريق مصر شبين الكوم زمام سنتريس.

وأكد الزفزافى، فى بيان له على إستمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لأشمون لتقديم خدمات ترضى المواطنين وتليق بهم.