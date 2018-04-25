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رئيسا البرلمان العربى ومجلس المستشارين المغربى يبحثان القضايا المشتركة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:25 م
رئيسا البرلمان العربى ومجلس المستشارين المغربى يبحثان القضايا المشتركة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى


كتب مصطفى عنبر
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بحث رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى، مع عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين المغربى، وإلياس كاستيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى كل على حدة، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وذلك على هامش مشاركة رئيس البرلمان العربى بالمنتدى البرلمانى الاقتصادى الإفريقى العربى بالعاصمة المغربية الرباط.
 
وصرح رئيس البرلمان العربى إنه اتفق مع رئيس مجلس المستشارين المغربى على ترتيبات عقد جلسة البرلمان العربى القادمة بمدينة الرباط، وذلك فى إطار تعزيز ودعم الحوار البرلمانى العربى العربى.
 
وأكد رئيس البرلمان العربى خلال لقائه، إلياس كاستيو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، حرص تعزيز العلاقات بين البرلمانين العربى واللاتينى، ومد جسور التواصل والتقارب وتبادل الزيارات والوفود البرلمانية، بما يخدم قضايا ومصالح الشعب العربى وشعوب أمريكا اللاتينية.

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