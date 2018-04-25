video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب الله: الجيش السورى يستعيد السيطرة على منطقة القلمون الشرقى قرب دمشق

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:28 م
حزب الله: الجيش السورى يستعيد السيطرة على منطقة القلمون الشرقى قرب دمشق سوريا - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

 قال الإعلام الحربى لجماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن جيبا كان خاضعا لسيطرة المعارضة شمال شرقى دمشق بات خاليا من مسلحى المعارضة وتحت سيطرة الدولة.

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية ومسلحى المعارضة يوم الجمعة، غادر نحو 3700 شخص من المقاتلين وأسرهم من جيب القلمون الشرقى الواقع على بعد 40 كيلومترا تقريبا شمال شرقى دمشق خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفاد الإعلام الحربى لحزب الله أن آخر 38 حافلة غادرت فجر اليوم الأربعاء. وقال التلفزيون الرسمى السورى إن الحافلات ستتوجه إلى إدلب وجرابلس الخاضعتين لسيطرة المعارضة فى شمال سوريا.

ولم يتبق سوى جيب واحد تحت سيطرة المعارضة بالقرب من العاصمة السورية، وهو منطقة جنوبى المدينة تضم جزءا خاضعا لسيطرة تنظيم داعش إلى جانب جزء آخر تسيطر عليه فصائل معارضة.

وبث التلفزيون الرسمى لقطات لقوافل سيارات ودراجات نارية تابعة للشرطة تدخل بلدة الرحيبة وعشرات من المدنيين محتشدين فى الشوارع ويرددون الهتافات المرحبة.

وسعى الرئيس السورى بشار الأسد، بدعم من روسيا وإيران، للقضاء على آخر الجيوب القليلة الخاضعة للمعارضة قرب دمشق. وسيطر الأسد فى أوائل أبريل على الغوطة الشرقية التى كانت أكبر منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير روسيا لدى إسرائيل: هجمات تل أبيب بسوريا ليست وراء مقترح تزويد دمشق بنظام صاروخى متطور

مقتل 7 أشخاص فى قصف على مواقع لداعش جنوب دمشق

مشروع قانون أمريكى يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم دمشق

وصول الدفعة الأخيرة من مسلحى القلمون إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا

تكريم سمير فرج بمهرجان سينما الشباب فى دمشق

نيوزويك: استسلام تنظيم داعش جنوب دمشق أمر نادر للغاية

مقتل 19 مسلحا من تنظيم "داعش" فى اشتباكات مع الجيش السورى جنوب دمشق

اخبار عربيه

دمشق

سوريا

المعارضه السوريه

اعلام حزب الله

حزب الله




لا تفوتك
وزير الإسكان: تشغيل مدارس الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة 2019ـ 2020

وزير الإسكان: تشغيل مدارس الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة 2019ـ 2020

مقتل صحفى أفغانى برصاص مسلحين فى إقليم قندهار

مقتل صحفى أفغانى برصاص مسلحين فى إقليم قندهار

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

فى ذكرى تحرير سيناء.. القوات المسلحة تواصل دك حصون الإرهاب.. البيان الـ20 للقيادة العامة يعلن مقتل 30 تكفيريا شديدى الخطورة وتفجير 74 عبوة ناسفة وتدمير 437 مخزنا ووكرا لعناصر التطرف واستشهاد 3أبطال.. صور وفيديو

فى ذكرى تحرير سيناء.. القوات المسلحة تواصل دك حصون الإرهاب.. البيان الـ20 للقيادة العامة يعلن مقتل 30 تكفيريا شديدى الخطورة وتفجير 74 عبوة ناسفة وتدمير 437 مخزنا ووكرا لعناصر التطرف واستشهاد 3أبطال.. صور وفيديو

البدري يحشد نجومه لمواجهة الزمالك ويطالب باستمرار كسر الأرقام القياسية

البدري يحشد نجومه لمواجهة الزمالك ويطالب باستمرار كسر الأرقام القياسية

ناقد موضة يحلل إطلالات "كيت ميدلتون" بعد مرات ولادتها الثلاثة

ناقد موضة يحلل إطلالات "كيت ميدلتون" بعد مرات ولادتها الثلاثة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة