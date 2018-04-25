جامعة السادات تحتفل بعيد تحرير سيناء بأقامة معرض تصويرى وندوة عن التنمية

جامعة السادات تحتفل بعيد تحرير سيناء بأقامة معرض تصويرى وندوة عن التنميةالأربعاء، 25 أبريل 2018 10:18 ص
احتفالات جامعة السادات بتحرير سيناء
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نظمت إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وإتحاد طلاب الجامعة تحت رعاية أحمد بيومى رئيس جامعة السادات، والدكتور هانى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، احتفالاً بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والنجاح المستمر لعملية سيناء 2018.
وذلك بإقامة المعرض التصويرى والحفل الغنائى لطلاب الجامعة بكلية التربية، وندوة ثقافية بعنوان تنمية سيناء فى إطار إستراتيجية 2030 بكلية التجارة، وحاضر فيها كلاً من الدكتور ياسر داود أستاذ مساعد بقسم الإقتصاد والمالية العامة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جهاد أحمد نور الدين مدرس الإقتصاد بالكلية .
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