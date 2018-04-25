جامعة الإسكندرية تستعرض استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير العالمية

الإسكندرية - هناء أبو العز

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه، اليوم، الأربعاء، برئاسـة الدكتور عصـام الكـردى رئيـس الجامعـة استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية بما يتفق مع المعايير العالمية وتحقيق التأهيل للاعتماد الدولى، وتشمل تطوير اللوائح والبرامج وطرق التدريس والبنية التحتية وتشجيع انشاء البرامج الجديدة والبينية وتطبيق نظام الساعات المعتمدة، وأكد المجلس ضرورة الانتهاء من تطوير اللوائح بجميع كليات ومعاهد الجامعة قبل بداية العام الجامعى القادم.

ووافق المجلس على مقترح إنشاء مركز للتمويل الإسلامى بالجامعة على غرار المراكز الموجودة بالجامعات العالمية، كما وجه المجلس الشكر للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لسرعة استجابته وتدخله للإسراع والبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى علوى للمارة بمنطقة مرغم أمام المدينة الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب وخدمة سكان المنطقة.

وشـدد المجلس على ضرورة انتهاء جميع كليات الجامعة من الاستعداد لامتحانات نهاية العام، التى تبدأ فى 26 مايو المقبل وتستمر ثلاثة أسابيع بحيث تنتهى قبـل إجازة عيد الفطر، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد بدايتها بوقت كاف، على أن تقوم الكليات التى تجرى بها الامتحانات العملية والشفوية والتطبيقية بتحديد مواعيد هذه الامتحانات وفقا لظروف كل كلية، وأكد المجلس على سرعة الانتهاء من اتخاذ اللازم نحو تأمين قاعات الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والصحية والرعاية اللازمة للطلاب لأداء الامتحانات فى هدوء واستقرار، والتأكيد على الضوابط الخاصة باللجان والملاحظين، وإعلان الضوابط التى تتعلق بالغش فى الامتحانات.

ووافق المجلس على مشروع قرار ضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس – الليسانس)، كما ناقش المجلس آليات دعم وتطوير المنظومة الصحية لعلاج أعضاء هيئة التدريس.

وأكد المجلس حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الابتكار وأشاد بالمراكز المتقدمة التى حققها طلاب الجامعة فى مختلف الأنشطة على المستويات المحلية والعالمية، وأوصى بالتواصل مع نادى الإبداع الهندسى بكلية الهندسة لتبنى أفكار الطلاب المبدعين والمخترعين، ووافق على إعارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لجامعة بيروت العربية.

كما قرر المجلس تخصيص يوم للطلاب الوافدين اعتبارا من العام الجامعى القادم (2018/2019) يتم خلاله استعراض جميع أنشطة الطلاب والتراث الثقافى للدول المختلفة، ووافق المجلس على زيادة مكافأت النشر العلمى لتشجيع الباحثين بالجامعة على النشر المتميز، كما وافق على زيادة دعم السفر لحضور المؤتمرات بالخارج لتمثيل الجامعة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح كلية التربية إنشاء المجلس الاستشارى التربوى بالجامعة، كما وافق المجلس على مقترح كلية الآداب وضع الرقم القومى على شهادة التخرج للطالب للتأكد من شخصية الطالب تلافيا لحدوث أى تشابه بالاسم حتى الاسم الرابع، وطالب المجلس بتعميم هذا المقترح على جميع كليات الجامعة.

وكرم المجلس الدكتور إبراهيم عبد الهادى، مدرس علم النفس التربوى بكلية التربية لفوزه بجائزة خليفه التربوية فى مجال البحوث التربوية الإجرائية بأفضل بحث تربوى إجرائى على مستوى الوطن العربى عن بحثه المقدم بعنوان "فعالية برنامج علاجى قائم على مبادىء العلاج بالعمل فى خفض قلق المستقبل المهنى وتنمية الطموح المهنى لدى الطلاب المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية".

كما كرم المجلس الدكتورة منى عزب الأستاذ بكلية الطب بجامعة ألاباما الأمريكية لإسهاماتها فى تدريب طلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية على أحدث النظم البحثية والإكلينيكية بجامعة ألاباما، ووافق المجلس على بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المقترحة للتعاون بين جامعة الإسكندرية وكل من كلية القاعدة البحرية بالإسكندرية، ومديرية الصحة بجنوب سيناء، والمراكز الاستكشافية بالإسكندرية، وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

ووافق المجلس على تغيير مسمى كلية رياض الأطفال إلى كلية التربية للطفولة المبكرة، ووافق المجلس على إطلاق اسم الدكتورة ناهد السباعى عميد كلية التمريض الأسبق على قاعة مجلس الكلية تقديرا لإسهاماتها فى خدمة وتطوير العملية التعليمية.