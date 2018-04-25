تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة ونهر النيل بقنا

تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة ونهر النيل بقناالأربعاء، 25 أبريل 2018 01:05 م
حملات إزالة تعديات - أرشيفية
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شنت الأجهزة الأمنية بقنا، حملاتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف بعدد من مراكز المحافظة، لإعادة الأنضباط للشارع.
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد بشن حملة أمنية لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات متنوعة بمراكز الوقف وقوص ونقادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.
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