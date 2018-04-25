تضامن الأقصر توزع مساعدات غذائية على 100 أسرة بمدينة إسنا







الأقصر – أحمد مرعى

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر،مساعدات غذائية على عدد 100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في قريتي الكلابية وزرنيخ التابعتين لمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، وشملت المساعدات تقديم "شنطة غذائية" تحتوي على 2,5 كجم "فراخ مجمدة"، ولتر زيت طعام، حيث تمت عملية التوزيع بحضور رئيس مركز ومدينة إسنا اللواء علاء بدران، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر أحمد عبيد.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر أحمد عبيد، أنه عقب توزيع المساعدات الغذائية، تم معاينة عدد من منازل الأسر الفقيرة في المنطقة تمهيدا لإعادة تأهيلها من قبل جميعة الأورمان وجمعية البر والتقوى المصرية بدمياط، ضمن خطة تطوير القرى الأكثر احتياجا، وذلك بتوجيهات محافظ الأقصر محمد بدر.

وأوضح عبيد في بيان أنه تم أيضا تفقد أحد المباني الحكومية الغير مستغلة في وسط قرية الكلابية تمهيد لاستغلاله ليكون مكتب للتضامن الاجتماعي لخدمة أهالي قريتي الكلابية وزرنيخ، وكان محافظ الأقصر محمد بدر، قد قام الأربعاء الماضي، بجولة تفقدية موسعة، في عدد من القرى الحدودية لمدينة إسنا جنوب المحافظة من بينها قريتي الكلابية وزرنيخ ، للاستماع إلى متطلبات وشكاوى الأهالي في تلك المنطقة.