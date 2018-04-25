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الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:18 م
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تحصين 64 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالفيوم

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:40 م
تحصين 64 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالفيوم حملة لتحصين الماشية - أرشيفية


الفيوم – رباب الجالى
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صرح الدكتور موسى سليمان مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بالإهتمام بالثروة الحيوانية، وتنفيذ برامج التحصين.

وقامت مديرية الطب البيطرى، بتحصين 64128 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى 10 إبريل الجارى.

ولفت مدير عام الطب البيطرى بالفيوم،إلى أن التطعيمات شملت 45616 من الأبقار، و17395 من الجاموس، و1107 من الأغنام، و10 رؤوس من الماعز.

وكانت فرق الطب البيطرى بالفيوم،قد بدأت العمل بتنفيذ برنامج تحصين الثروة الحيوانية، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع،وذلك خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 22 أبريل الجارى، فى إطار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع.

 

 

 


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