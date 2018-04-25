تحرير 215 محضر تموينى خلال حملات تموينية فى دمياط







دمياط-معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس سمير عثمان على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز،للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية.

وأشار محافظ دمياط فى بيان له إلى أن الحملة شنتها المحافظة رصدت عدد من المخالفات خلال الفترة من 1 إلى 15 ابريل الجارى،حيث تم تحرير 54 محضرا للمخابز المخالفة بسبب عدم التزامها بالمواصفات والموازين المقررة.

وأسفرت المتابعة الميدانية للأسواق عن تحرير 157 محضر مخالفة شاملة (بيع بأزيد من السعر)،وعدم وجود شهادات صحية،وعدم الإعلان عن الأسعار،كما حررت الحملات 4 محاضر فى مجال المواد البترولية.

وأكدت مديرية تموين دمياط أنها لا تدخر جهدا فى العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل أى إجراءات ومتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، والعمل على الحد من أى زيادة فى الأسعار مع استمرار متابعة محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من وزن الأسطوانة وعدم المخالفة.