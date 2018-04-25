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بدء الاستعداد لموسم الصيف بتجهيز مصيف جمصة بالدقهلية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:26 م
بدء الاستعداد لموسم الصيف بتجهيز مصيف جمصة بالدقهلية تنظيف الشوارع


الدقهلية ـ محمد حيزة
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بدأت محافظة الدقهلية، الاستعداد لموسم الصيف، وتجهيز مصيف جمصة لاستقبال المصطافين، وتزيين المصيف، لاستيعاب المصطافين، حيث من المتوقع أن يبدأ توافدهم بعد انتهاء امتحانات الشهادات والنقل.
 
 
وقامت المهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصة، بالمرور على أعمال تهذيب الحدائق، وقص النجيلة وتزين الأشجار والأسوار بالجزر الوسطى بتقسيم 15 مايو.
 
 
كما تم رفع القمامة والمخلفات الزراعية، بشارع فخر الدين خالد بتقسيم 15 مايو، وبدأ توزيع صناديق القمامة، ورصف الشوارع، التى تعرضت لتكسير خلال أعمال الصيانة فى الأيام الماضية، وتجهيز المصيف.
 
أعمال التجهيز
أعمال التجهيز

بدء ترميم الإصلاحات
بدء ترميم الإصلاحات

تنظيف الشوارع
تنظيف الشوارع

رفع المخلفات
رفع المخلفات
 

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