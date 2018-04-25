video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتهاء فعالية اليوم الأول لقوافل التعليم ببئر العبد

الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:37 م
انتهاء فعالية اليوم الأول لقوافل التعليم ببئر العبد انتهاء فعالية اليوم الاول لقوافل التعليم ببئر العبد


شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قبل قليل فى بيان لها، انتهاء فعاليات اليوم الأول للقافلة التعليمية، التى نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية ، و إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، وسليمان سالم شميط مدير عام ادارة بئر العبد التعليمية .
 
واوضح البيان، انه بدأ اليوم باستقبال مستشارى المواد التعليمية من وزارة التربية والتعليم، ومقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بقيادة، سيد مصطفى سيد المشرف العام على القافلة، وقام مدير عام الإدارة بالترحيب بهم على أرض سيناء وتهنئتهم وجموع الشعب المصرى بأعياد سيناء.
 
واشار البيان، أن نسبة حضور الطلاب كبيرة جدا، ووجه  نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد كلمة لأبنائه الطلاب حثهم فيها على التواجد بصفة مستمرة أثناء وجود القافلة .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شباب سيناء يعبرون عن تطلعاتهم لمستقبل واعد لأرض الفيروز فى يوم تحريرها

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

بئر العبد




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة