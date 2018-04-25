انتهاء فعالية اليوم الأول لقوافل التعليم ببئر العبد







شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قبل قليل فى بيان لها، انتهاء فعاليات اليوم الأول للقافلة التعليمية، التى نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية ، و إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، وسليمان سالم شميط مدير عام ادارة بئر العبد التعليمية .

واوضح البيان، انه بدأ اليوم باستقبال مستشارى المواد التعليمية من وزارة التربية والتعليم، ومقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بقيادة، سيد مصطفى سيد المشرف العام على القافلة، وقام مدير عام الإدارة بالترحيب بهم على أرض سيناء وتهنئتهم وجموع الشعب المصرى بأعياد سيناء.

واشار البيان، أن نسبة حضور الطلاب كبيرة جدا، ووجه نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد كلمة لأبنائه الطلاب حثهم فيها على التواجد بصفة مستمرة أثناء وجود القافلة .