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الكويت والمغرب يبحثان إقامة خط بحرى يربط بين البلدين

الأربعاء، 25 أبريل 2018 06:24 م
الكويت والمغرب يبحثان إقامة خط بحرى يربط بين البلدين أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح


أ ش أ
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بحثت الكويت والمغرب اليوم الأربعاء، إمكانية إقامة خط بحرى يربط بين البلدين، بهدف التغلب على بعد المسافة وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما.

وقال سفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا - فى تصريح اليوم - إنه بحث مع وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء المغربى عبد القادر اعمارة، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين الكويت والمغرب، ولاسيما فى مجال النقل.


وأضاف أنه تم - خلال اللقاء - بحث سبل تسهيل وزيادة حركة النقل الجوى والبحرى بين البلدين، مشيرا إلى أنه استعرض فى هذا السياق مع المسئول المغربى، إمكانية إقامة خط بحرى بينهما، للتغلب على بعد المسافة وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.


من جانبه، أعرب الوزير المغربى عن تطلعه إلى تذليل العقبات بين البلدين فى مجال النقل، من خلال زيادة عدد الرحلات، وبحث إمكانية إقامة خط بحرى يربط بين البلدين، لإعطاء دفعة للتبادل التجارى والاقتصادى بين الكويت والمغرب.

 


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