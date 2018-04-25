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الكويت: استمرار جهود السيطرة على حريق التسرب النفطى بمنطقة المقوع

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:22 ص
الكويت: استمرار جهود السيطرة على حريق التسرب النفطى بمنطقة المقوع حريق فى منشأة نفط ـ صورة أرشيفية


الكويت(أ ش أ)
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قالت شركة نفط الكويت، إنها تواصل عمليات السيطرة على التسرب النفطى الذى وقع فجر يوم الاثنين الماضى، فى أحد الآبار بمنطقة المقوع، وأدى إلى نشوب حريق على بعد 750 مترا من موقع التسرب، فى حين تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات لمنع امتداد الحريق إلى المواقع المجاورة.

وأشارت الشركة - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إلى أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدسانى قاما بزيارة مركز إدارة الأزمات بالشركة، للاطلاع على الإجراءات المتبعة، والجهات المتعاونة، بالإضافة إلى التأكد من حسن سير عمليات الاطفاء والاطمئنان إلى سلامة العاملين والمنشآت على السواء.

وأكدت أن فرق الشركة المعنية، وبالتعاون مع مستشارين من شركات عالمية، تواصل العمل باستمرار وعلى مدار الساعة منذ اليوم الأول للتسرب، لتنفيذ الخطط الموضوعة لمكافحة التسرب وفقا للإجراءات الفنية المتبعة فى مثل هذه الحالات، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ كل إجراءات السلامة للعاملين والمنشآت.

وجددت شركة نفط الكويت تأكيدها أن القراءات اللحظية المسجلة لنسبة انبعاث الغازات من خلال الأجهزة المتطورة والمنتشرة قرب موقع الحدث والمواقع الأخرى، أثبتت عدم وجود أى خطورة على العاملين والمناطق المحيطة ومنشآت الشركة.

وردا على ما أثير ببعض وسائل الاعلام حول استنزاف الحريق للثروة النفطية، نفت الشركة ذلك جملة وتفصيلا، مشددة على أنها منذ اللحظة الأولى تعاملت معه وفق الإجراءات والطرق المثلى المتبعة بمثل هذه التسريبات النفطية، من خلال الخبرة العملية لفرق الشركة والشركات الاستشارية المتواجدة بمواقع العمل على مدار الساعة.

وكانت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية، قد أعلنت الاثنين الماضى، تمكن فرقها والفرق التابعة لشركة (نفط الكويت)، من السيطرة على حريق شب إثر تسرب نفطى فى منطقة (المقوع)، دون وقوع أى إصابات، وذلك قبل تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 


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