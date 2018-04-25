العراق: اعتقال 7 عناصر من داعش الإرهابى فى الموصل

العراق: اعتقال 7 عناصر من داعش الإرهابى فى الموصلالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:18 م
قوات الجيش العراقى
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الاربعاء عن اعتقال سبعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى فى الموصل، مبينا أن أحدهم كان يقوم ببيع النساء سبايا فى المدينة.
وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن فوج 12 من طوارئ شرطة نينوى ألقى القبض على 7 عناصر من داعش، مضيفا أن أحدهم كان يقوم ببيع النساء "سبايا"، والآخر متهم بإعدام قوات الشرطة .
يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم - بين فترة وأخرى - بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش فى عدد من المناطق، تتمكن خلالها من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية.
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