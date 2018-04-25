video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"العامة لقصور الثقافة" تعتمد فرقة الأقصر لذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:05 ص
"العامة لقصور الثقافة" تعتمد فرقة الأقصر لذوى الاحتياجات الخاصة الثقافة تعتمد فرقة الأقصر لذوي الإحتياجات الخاصة


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

اعتمدت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة الأقصر لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تضم الفرقة 40 عضوا من الصم والبكم والمكفوفين ومن ذوى الإعاقة الحركية.

وقدمت الفرقة العديد من العروض داخل الأقصر وخارجه، ومن عروضهم "قلب صافى" و"جبل الصمت" من تأليف أميرة عبد الهادى وإخراج محمد الشولى.

 وحصل عرض جبل الصمت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقات وزارة الشباب والرياضة، وحصل اثنان من أعضاء الفرقة على جائزة احسن ممثل. كما كرمتهم وزارة التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وبيت الشعر بالأقصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ثقافة الأقصر تنظم فعاليات وحفل فنى خلال إحتفالات عيد تحرير سيناء

الاقصر

اخبار الاقصر

فرقة الاقصر لذوي الاحتياجات الخاصة

اخبار مصر

الهيئة العامة لقصور الثقافة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة