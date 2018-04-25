"العامة لقصور الثقافة" تعتمد فرقة الأقصر لذوى الاحتياجات الخاصة

"العامة لقصور الثقافة" تعتمد فرقة الأقصر لذوى الاحتياجات الخاصةالأربعاء، 25 أبريل 2018 02:05 ص
الثقافة تعتمد فرقة الأقصر لذوي الإحتياجات الخاصة
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اعتمدت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة الأقصر لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تضم الفرقة 40 عضوا من الصم والبكم والمكفوفين ومن ذوى الإعاقة الحركية.
وقدمت الفرقة العديد من العروض داخل الأقصر وخارجه، ومن عروضهم "قلب صافى" و"جبل الصمت" من تأليف أميرة عبد الهادى وإخراج محمد الشولى.
وحصل عرض جبل الصمت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقات وزارة الشباب والرياضة، وحصل اثنان من أعضاء الفرقة على جائزة احسن ممثل. كما كرمتهم وزارة التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وبيت الشعر بالأقصر.
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